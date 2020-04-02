Мэрия Москвы пообещала штрафовать жителей города, собирающихся большими группами

Штрафовать за несоблюдение режима самоизоляции предполагается, в первую очередь, людей, которые собираются большими группами. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря мэрии Борис Булай.

«В настоящий момент это будет распространяться на группы людей, которые не соблюдают карантинные меры, собираются большими группами и не прислушиваются к предостережениям городских властей, да и в целом несознательно подходят к вопросу здоровья — как своего, так и всех окружающих его людей», — пояснил чиновник.

В то же время, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил ТАСС, что пока москвичей не будут штрафовать вообще — до тех пор, пока не будет издан подзаконный акт правительства Москвы, регламентирующий правила перемещения по городу.

В Москве с 29 марта действует режим самоизоляции. Жители города, в соответствии с указом мэра, могут покидать свои дома только для похода на работу или в ближайший магазин, а также для выгула домашних животных и выноса мусора.

Мосгордума 1 апреля приняла поправки в региональный КоАП, предусматривающие штрафы от четырех до пяти тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции. Сергей Собянин утвердил их 2 апреля.