Xerox отказалась от планов купить HP за 30 миллиардов долларов

Xerox Holdings, выпускающая копировальные аппараты, отказалась от планов покупать производителя компьютеров и офисной техники HP Inc. Об этом сообщается на сайте Xerox.

Сделку оценивали в 30-34 миллиарда долларов, уточняют The Wall Street Journal и CNBC.

«Глобальный кризис здравоохранения, макроэкономические и рыночные потрясения из-за COVID-19 создали условия, которые не способствуют тому, чтобы Xerox продолжала заниматься приобретением HP Inc. Мы отзываем наше тендерное предложение и не будем стремиться выдвинуть своих кандидатов в совет директоров HP», — сказано в сообщении.

В HP Inc., комментируя отзыв предложения Xerox, отметили, что компания находится в устойчивом финансовом положении, которое «позволяет ориентироваться на непредвиденные вызовы, такие как пандемия».

После заявления об отказе от сделки акции Xerox в Нью-Йорке на премаркете растут на 5,5%, бумаги HP — на 0,97%.

Xerox подала заявку на покупку HP за 33 миллиарда долларов осенью 2019 года, в начале 2020-го HP отклонила предложение как невыгодное. После этого Xerox повысил предложение на 10% до 24 долларов за акцию против предыдущих 22 долларов, что увеличило сумму сделки примерно до 34 миллиардов долларов.

Как отмечает TechCrunch, предложение Xerox «не имело особого смысла»: капитализация компании составляет четыре миллиарда долларов против 25 миллиардов долларов рыночной стоимости HP.