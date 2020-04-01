Из Центра здоровья детей уволили команду трансплантолога Михаила Каабака

Руководство Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России уволило двоих врачей из команды трансплантолога Михаила Каабака. Об этом Каабак сообщил «Новой газете».

27 марта из центра уволили специалиста по диализу у детей, имя которого не называется, 31 марта об увольнении сообщили трансплантологу Надежде Бабенко. Сама Бабенко рассказала «Правмиру», что ей предлагали уволиться по собственному желанию из-за нарушения рабочей дисциплины.

Каабак сообщил, что отделение трансплантации органов перепрофилируют под лечение детей с коронавирусом. Пациентов отделения переводят в другие клиники или отправляют домой.

Михаил Каабак продолжил работать. «Я просил директора уволить и меня, но он сказал, что этого сделать нельзя, — сообщил Каабак. — Видимо, потому что у меня статус „священной коровы“ после осенних событий».

Михаил Каабак — единственный в России трансплантолог, который проводит операции грудным детям с весом менее 10 килограммов.

В октябре 2019 года трансплантологов Михаила Каабака и Надежду Бабенко уволили из Национального центра здоровья детей из-за применения препарата, не утвержденного Минздравом. В ноябре после общественной кампании в их поддержку министр здравоохранения РФ поручила восстановить врачей на работе.

В ноябре Михаил Каабак узнал, что в отношении него в 2014 году возбудили уголовное дело о халатности. Дело завели после смерти 16-летнего подростка, родители которого утверждали, что юноше удалили пересаженную почку.

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