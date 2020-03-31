Сбербанк временно отменил плату за обслуживание терминалов безналичной оплаты

Сбербанк отменил плату за сервисное обслуживание терминалов безналичной оплаты (терминалы эквайринга) и онлайн-касс, сообщается на сайте финансовой организации.

Плату не будут взымать за использование оборудования с 1 марта по 31 мая, Сбербанк не исключил, что «каникулы» продлят «в зависимости от экономической ситуации».

С 15 апреля по 30 сентября 2020-го для онлайн-покупок по решению ЦБ ограничат одним процентом. Комиссия 1% будет действовать для розничной онлайн-продажи, «продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, товаров повседневного спроса».

Платежные системы Visa, MasterCard и «Мир» согласились с ограничением комиссии, сообщал «Коммерсант». MasterCard и Visa подчеркнули, что это временная мера.

Онлайн-ритейлеры, в том числе Ozon, Lamoda, Wildberries 30 марта объявили, что в пунктах выдачи временно не будут принимать ни наличные, ни банковские карты, а выдавать только предоплаченные заказы.