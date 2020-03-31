Парламент Украины снял мораторий на продажу земли. Но россияне все равно не смогут ее покупать

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон, снимающий запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения. За документ проголосовали 259 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает агентство УНИАН.

Как пишет издание ЛІГА.net, закон приняли после полуночи 31 марта. Во время финального голосования в Раде находился президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно закону, с 1 июля 2021 года приобретать землю смогут граждане Украины (до 100 гектаров на одно физлицо), с 1 июля 2024 года — юридические лица, зарегистрированные на Украине и принадлежащие гражданам страны (до 10 000 гектаров на одно юрлицо).

Решение о том, смогут ли иностранцы покупать землю на Украине, будет принято на референдуме. В любом случае запрещается продажа земли государственной и коммунальной собственности и земли в 50 километрах от границы. Также запрещено продавать землю .

Мораторий на продажу земли сельхозназначения действовал на Украине с 2001 года. Он запрещал владельцам продавать землю — только сдавать в аренду. Последний раз мораторий был продлен до конца 2019 года.

В первом чтении законопроект о снятии моратория Рада приняла в ноябре 2019 года. Документ предусматривал, в частности, что землю на Украине смогут покупать в том числе иностранные граждане и компании. Это вызвало протесты со стороны тех, кто считал, что участки раскупят олигархи и иностранцы.

Ко втором чтению законопроекта в Раде было подано свыше четырех тысяч поправок. Заседания сопровождались потасовками и блокировкой работы парламента. Разработчики документа снизили лимит продажи земли в одни руки и пообещали вынести решение о продаже участков иностранцам на референдум.

Открытие рынка земли и принятие закона о невозврате национализированных банков (его Рада также одобрила 30 марта) являются условиями для получения Украиной кредита от МВФ на восемь миллиардов долларов. Владимир Зеленский предупредил, что без этих денег стране грозит дефолт.