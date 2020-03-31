Обязательную предустановку российских приложений на телефоны отложили на полгода

Госдума сдвинула срок вступления в силу о предустановке российского софта на телефоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 июля 2020-го на 1 января 2021-го. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты приняли соответствующие поправки к законопроекту, который дает правительству право вводить режим ЧС, уточняет агентство.

Первоначально предполагалось, что с 1 июля 2020 года на гаджеты будут предустанаваливать российские браузеры, карты и навигаторы, напоминает ТАСС. С 1 июля 2021-го — платежные и почтовые сервисы, мессенджеры, социальные сети.

С июля 2022-го обязательными для предустановки хотели сделать российские «программы по обеспечению аудиовизуального сервиса, а также приложения для бесплатного доступа к общероссийским теле- и радиоканалам». Сдвинут ли эти сроки тоже, не уточняется.