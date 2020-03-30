Верховная Рада уволила министров здравоохранения и финансов. Они проработали меньше месяца

Верховная Рада уволила двух министров украинского правительства — главу Минфина Игоря Уманского и главу Минздрава Илью Емца. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Как пишет РБК-Украина, назначить новых министров Верховная Рада не смогла: предложенные кандидатуры не набрали необходимого количества голосов.

Игорь Уманский и Илья Емец получили должности в кабинете министров нового премьера Украины Дениса Шмыгаля 4 марта. 29 марта правящая партия «Слуга народа» сообщила, что Уманский и Емец подали в отставку.

Депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко со ссылкой на источник писал, что Емец не смог наладить работу министерства и подготовить план противодействия коронавирусу.

На Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной инфекции. Шестеро пациентов выздоровели, 11 умерли.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за коронавируса Украина «фактически оказалась на перепутье», и ей грозит дефолт без кредита МВФ. Чтобы его получить, Верховная Рада должна принять законы об открытом рынке земли и о невозврате национализированных банков.