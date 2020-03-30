В Подмосковье полицейские по громкоговорителю объявили о комендантском часе в регионе. МВД начало проверку

Управление МВД по Московской области начало проверку в отношении полицейских, которые сообщили местным жителям о введении комендантского часа в регионе.

Ранее в соцсетях появилось видео, снятое вечером 29 марта. На записи видно машину с мигалкой, из которой по громкоговорителю объявляют о том, что в регионе введен комендантский час, а жителям запрещено выходить на улицу с 8 вечера до 8 утра.

В МВД заявили, что информация о комендантском часе не соответствует действительности. «Сотрудникам полиции полагалось проинформировать граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции», — отметили в управлении.

Исправление. Первоначально в заметке сообщалось, что полицейские объявили о комендантском часе в Химках. Нам показалось, что на видео действительно Химки, хотя в МВД не называли город. Редакция приносит извинения за неточность.

С 30 марта в Москве и Подмосковье введен режим всеобщей самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Жителям разрешили выходить из дома лишь в крайних случаях: чтобы поехать на работу, пойти в ближайший магазин или аптеку, обратиться за экстренной медицинской помощью, вынести мусор или погулять с домашними животными.

В Москве за соблюдением режима самоизоляции будет следить «умная система контроля», сообщил мэр города Сергей Собянин. По данным «Медузы», жители Москвы должны будут зарегистрироваться на сайте мэра, указать адрес фактического проживания и получить QR-код, который станет пропуском для выхода из дома.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 30 марта попросил регионы проработать возможность введения мер, подобных тем, что приняты в Москве. В этот же день режим полной самоизоляции ввели в Мурманской области.