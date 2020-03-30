Траты правительства на борьбу с коронавирусом будет утверждать парламентская комиссия. Вносить правки в бюджет не потребуется

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал парламенту принять поправки, позволяющие правительству утверждать расходы на борьбу с коронавирусом и его последствиями для экономики, не внося поправки в закон о бюджете.

Такое предложение содержится в таблице поправок, предложенных ко второму чтению законопроекта, который разрешает правительству пополнять свой резервный фонд без поправок в бюджет.

Комитет предложил расширить перечень оснований, по которым правительство сможет вносить изменения в сводную бюджетную роспись без согласования с парламентом. В список вошли поддержка отраслей экономики, профилактика и устранение последствий коронавируса, а также «иные цели, определенные правительством».

Предлагается создать комиссию Федерального Собрания, которая займется утверждением таких трат. В ее состав войдут по семь представителей Госдумы и Совета Федерации. Поправки предусматривают, что комиссия в течение трех дней будет должна рассмотреть предложения Минфина и либо утвердить их, либо вынести на рассмотрение Госдумы.

Кроме того, для финансирования дефицита бюджета, который может возникнуть на фоне борьбы с коронавирусом и проведения мероприятий по борьбе с его последствиями, правительство предлагается наделить правом увеличить продажи ценностей из Госфонда. В последние годы Гохран в основном продавал из Госфонда алмазы, а закупал золото, напоминает «Интерфакс».

Госдума рассмотрит поправки 31 марта.

18 марта глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров внес законопроект, разрешающий правительству пополнять свой резервный фонд без внесения поправок в бюджет, которые должен утвердить парламент. Депутат объяснял, что это позволит своевременно финансировать мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусом.