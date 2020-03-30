В больнице в Коммунарке умерли двое пациентов. У одного из них подозревали коронавирусную инфекцию

В московской больнице в Коммунарке за прошедшие сутки умерли двое пациентов, у одного из них было подозрение на коронавирус сообщил в фейсбуке утром 30 марта главврач больницы Денис Проценко.

По данным Проценко, в больнице находятся 348 человек, в том числе 78 с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» и 115 с подозрением на коронавирус.

По последним на момент написания новости данным, которые оперативный штаб по борьбе с коронавирусом объявил днем 29 марта, в России зарегистрировано 1534 случая коронавирусной инфекции, 9 человек умерли, 64 выздоровели.