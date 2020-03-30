Россия с 31 марта сократит число рейсов для оставшихся за границей граждан РФ 

Россия с 31 марта сокращает число рейсов для вывоза россиян из-за границы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

О каком количестве рейсов и каких странах идет речь, чиновник не сказал.

Как сообщил глава Росавиации Александр Нерадько, в первую очередь в Россию доставят тех, кто оказался за границей после 1 января 2020-го.

«А те, кто давно находятся в стране пребывания: на постоянном месте жительства или имеют двойное, тройное гражданство и, в общем-то, не собирались выезжать таким экстренным образом в Россию, то это будет следующий приоритет», — сказал Нерадько.

«Необходимость сокращения рейсов в моменте требуется для того, чтобы мы могли максимально полно с теми гражданами, которые прилетают, каждого внимательно и подробно отработать», — пояснил Евгений Дитрих, уточнив, что количество тех, кто возвращается в Россию, снижается.

За десять дней с 20-го по 30 марта в страну вернулись 155 тысяч россиян, добавил он (все цитаты по «Интерфаксу»).

МИД РФ 25 марта опубликовал список рейсов, которые будут вывозить россиян из 28 стран мира. В перечне — рейсы, намеченные до конца марта, в нескольких случаях — до первых чисел апреля.