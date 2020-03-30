Lamoda начала торговать продуктами

Онлайн-продавец одежды Lamoda добавил в ассортимент продукты питания с длительным сроком хранения, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

В онлайн-магазине теперь можно купить макароны, крупы, специи, чай, кофе.

Как передает «Интерфакс», крупные онлайн и офлайн-ритейлеры, в числе которых Lamoda, Ozon, Wildberries, «М.Видео-Эльдорадо» договорились о работе в режиме пунктов выдачи заказов. При этом ни наличные, ни банковские карты в пунктах не принимаются — выдавать будут лишь предоплаченные заказы.

Роспотребнадзор со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения в середине марта сообщил, что коронавирус на купюрах живет 3-4 дня, на пластиковых картах — до девяти дней.

ЦБ рекомендовал банкам перед выдачей клиентам наличных или загрузкой их в банкоматы выдерживать их в банковском хранилище в течение срока, обеспечивающего гибель вируса.