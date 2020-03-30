Комитет Госдумы одобрил норму о налоге на проценты с депозитов свыше миллиона рублей

Комитет Госдумы по бюджету рекомендовал принять во втором чтении норму о введении налогообложения на проценты по вкладам и депозитам, . Об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с законопроектом, налогом не будут облагаться только вклады в рублях со ставкой не выше 1%, а также проценты по счетам эскроу. Доходы от процентов по вкладам в валюте будут пересчитываться в рубли на дату их фактического получения.

О планах ввести налог 25 марта объявил президент России Владимир Путин. Он объяснил это необходимостью пополнения бюджета, которому предстоят дополнительные траты из-за эпидемии коронавируса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новый налог затронет менее 10% банковских вкладов. При этом по данным АСВ, на начало 2020 года вклады от миллиона рублей составляли 55% общего объема банковских депозитов россиян.

После сообщений о планах введения налога банки пожаловались на отток средств со счетов клиентов.