Число заболевших COVID-19 в Италии превысило 100 тысяч человек

В Италии с начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели более ста тысяч человек. Общее число зараженных по итогам ежедневного отчета властей вечером 30 марта составило 101 739 человек.

За все время эпидемии в Италии от COVID-19 умер 11591 человек — это почти треть смертельных случаев во всем мире. За последние сутки умерли 812 человек.

Вылечились от болезни 14 620 человек.

Количество новых ежедневных случаев в Италии в последние дни стабилизировалось после резкого роста в первые три недели марта. Специалисты ВОЗ и власти полагают, что сейчас страна находится вблизи пика заболеваемости.

Италия — наиболее пострадавшая от коронавируса страна Европы. Больше случаев заболевания COVID-19, чем в Италии, зафиксировано только в США.