Умер автор повести «Батальоны просят огня» Юрий Бондарев

Советский писатель Юрий Бондарев умер в Москве в возрасте 96 лет, сообщает ТАСС, ссылаясь на его жену Валентину Бондареву.

Константин Тарусов / ТАСС

Юрий Бондарев родился 15 марта 1924 года в Орске. Участвовал в Великой Отечественной войне, в составе советских войск дошел до Чехословакии. Был награжден медалью «За отвагу».

После войны, в 1946 году, поступил в Литературный институт имени Горького. Известен как автор произведений, посвященных войне и послевоенной жизни. Среди них повесть «Батальоны просят огня», романы «Тишина», «Горячий снег». Книги Бондарева легли в основу художественных фильмов.