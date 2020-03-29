Новым главой Роскомнадзора назначен Андрей Липов. Он координировал закон об изоляции рунета

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Андрея Липова новым руководителем Роскомнадзора. Об этом сообщает ТАСС.

Андрей Липов с 2012 года до последнего времени занимал должность начальника управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. На этом посту он, в частности, координировал со стороны Кремля закон об изоляции рунета.

Предыдущий глава Роскомнадзора Александр Жаров покинул свой пост 23 марта после восьми лет работы. Как сообщалось, он ушел в отставку по собственному желанию; на следующий день было объявлено о том, что он станет генеральным директором «Газпром-медиа».

Уход Жарова и назначение Липова на его пост деловые СМИ анонсировали еще в середине февраля.