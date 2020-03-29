Мишустин сформировал президиум правительства России. В него вошли все вице-премьеры и десять министров

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства.

В президиум вошли все вице-премьеры, а также десять министров, в том числе глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, глава Минфина Антон Силуанов, глава МЧС Евгений Зиничев, глава МВД Владимир Колокольцев.

Президиум правительства, как предусматривает законодательство, призван решать оперативные вопросы, для рассмотрения которых созыв полного состава кабинета министров не требуется.

Дмитрий Медведев, занимая пост премьера, также формировал президиум, однако он собирался крайне редко. Как отмечает «Интерфакс», альтернативой президиуму при Медведеве стали еженедельные совещания премьера со своими заместителями, проходившие по понедельникам.