ФАС добавила голосовые помощники и агрегаторы новостей в список российских приложений для предустановки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) расширила список приложений для реализации о предустановке российского ПО. Об этом свидетельствует доработанный проект постановления, размещенный ФАС на сайте regulations.gov.ru. Первым на него обратил внимание «Коммерсант».

ФАС добавила к списку приложений для смартфонов и планшетов облачные хранилища, голосовые и аудиовизуальные помощники и агрегаторы новостей. К приложениям для компьютеров и ноутбуков добавили те же программы, кроме голосовых помощников, к приложениям для Smart TV — лишь агрегаторы новостей.

Также ФАС отказалась от поэтапной предустановки российского ПО на разные типы устройств. Теперь российские приложения должны быть предустановлены с 1 июля 2020 года не только на смартфоны, но и на компьютеры, планшеты и Smart TV.

Как пишет «Коммерсант», Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) назвала новые требования ФАС невыполнимыми и потребовала отказаться от них, чтобы избежать дефицита электроники на российском рынке.