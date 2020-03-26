Число детей-сирот, имеющих право на получение бесплатного жилья, но не получивших его, растет в России с каждым годом, говорится в отчете (.pdf) Счетной палаты.

По состоянию на начало 2020 года жилье не получили 191 тысяча человек из 279 тысяч тех, кто состоит на жилищном учете. Для сравнения: 1 января 2019 года в очереди на жилье стояли 175 тысяч человек.

В сироты ждут получения квартиры более 20 лет. Самые большие сроки ожидания в Ингушетии и Чечне — 47 и 49 лет соответственно.

В 2019 году на квартиры для сирот выделили 39,2 миллиарда рублей. При этом, как указывают в Счетной палате, чтобы обеспечить всех детей-сирот жильем нужно почти 264,5 миллиарда рублей.