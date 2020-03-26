Число умерших от коронавируса во всем мире превысило 21 тысячу человек 

Более 21 тысячи человек по всему миру умерли от коронавирусной инфекции с момента начала пандемии, сообщает университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику заболевания в режиме реального времени.

Наибольшее число погибших приходится на Италию — 7,5 тысячи человек. 3,6 тысячи человек умерли в Испании, 3,1 тысячи — в китайской провинции Хубэй, откуда началось распространение нового вируса.

По состоянию на 26 марта всего в мире зарегистрированы 471,5 тысячи заболеваний COVID-19. Наибольшее число заболевших в Китае — 81,7 тысячи человек. Следом идут Италия (74 тысяч заболевших) и США (69 тысяч человек). В России официально зарегистрированы 658 случаев заболевания.

114,8 тысячи человек по всему миру выздоровели от коронавирусной инфекции.