В России семьям с детьми до трех лет дополнительно будут выплачивать по 5 тысяч рублей

Президент РФ Владимир Путин в телеобращении объявил, что все семьи с детьми до трех лет, которые имеют право на получение материнского капитала, будут в ближайшие три месяца получать дополнительно по пять тысяч рублей.

Также Путин поручил правительству обеспечить начало выплат на детей от трех до семи лет на месяц раньше — в июне 2020 года.

Кроме того, президент РФ заявил, что будет установлена норма выплат по больничному — в размере одного МРОТ — вне зависимости от стажа. «Пока такая норма будет действовать до конца текущего года, а затем примем решение с учетом ситуации», — сказал Путин.

Выплаты по безработице, сообщил Путин, будут увеличены с 8000 рублей до 12130 рублей, то есть уровня МРОТ.