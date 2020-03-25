В Петербурге смягчили запрет на плановый прием пациентов в поликлиниках

Главный государственный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова внесла изменения в собственное постановление о запрете на плановый прием пациентов в государственных и частных поликлиниках города.

Согласно новому постановлению Башкетовой, запрет на плановый прием не распространяется на пациентов «с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медпомощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью», включая пациентов с острыми заболеваниями, травмами, обострениями хронических заболеваний.

Также Башкетова смягчила запрет на плановую госпитализацию (исключение — пациенты с заболеваниями из списка социально значимых или представляющих опасность для окружающих и пациенты, которые уже проходят курс лечения в дневном стационаре), профосмотры (исключение — осмотры для трудоустройства на работу, прохождения призывной комиссии и установления инвалидности) и вакцинацию (исключение — новорожденные дети).

23 марта Наталия Башкетова подписала постановление, предписывающее государственным и частным медицинским учреждениям Петербурга до 30 апреля остановить плановый амбулаторный прием пациентов, а также другие плановые услуги.

После этого некоторые районные поликлиники объявили о закрытии приема и отменили назначенные визиты к врачам.

Запрет на плановые услуги был введен на фоне коронавируса. В Петербурге инфекцию обнаружили у 21 человека.