Управделами президента РФ пожаловалось правительству на отказ Шереметьево построить еще один зал для чиновников

Управление делами президента РФ пожаловалось правительству на отказ аэропорта Шереметьево предоставить зал для официальных делегаций в международном терминале C, который открыли в январе 2020-го. Об этом пишет «Коммерсант».

В Шереметьево работают три таких зала — в терминалах B, D, F.

В управделами утверждают, что оператор аэропорта с 2016 года увеличивает цены «несоразмерно темпам инфляции», а также «навязывает условия, ограничивающие возможность управделами» обслуживать клиентов залов официальных делегаций своими силами.

В Шереметьево «Коммерсанту» сказали, что обустройство зала в терминале С не предусмотрено проектной документацией. Аэропорт готов предоставить выделенную стойку в VIP-зале терминала для обслуживания официальных лиц и делегаций, применяя утвержденные управделами тарифы.

По словам собеседника «Коммерсанта» в одном из крупных российских аэропортов, «нигде не говорится», что зал официальных делегаций должен быть в каждом терминале. Строительство дополнительного зала «слишком дорогое удовольствие для любого оператора», сказал источник газеты.

Первую очередь терминала С в Шереметьево открыли 17 января 2020-го, после этого пропускная способность аэропорта выросла до 80 миллионов человек в год. Вторую очередь терминала планируют начать строить в 2024-м, а сдать в эксплуатацию в 2026-м.