ЦБ рекомендовал банкам оперативно предоставить ипотечные каникулы людям с коронавирусной инфекцией

Центробанк России рекомендовал банкам и кредитным организациям оперативно предоставить и реструктуризовать потребительские кредиты граждан с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

ЦБ предложил предоставлять ипотечные каникулы в том числе тем, кто ранее уже использовал эту возможность, говорится в письме регулятора, направленного компаниям.

Банк России предложил, чтобы кредиторы общались с заемщиками дистанционно, а заемщики предоставили необходимые документы после выздоровления. ЦБ также предложил, чтобы граждане могли обратиться за реструктуризацией уже после болезни.