РЖД отменили часть маршрутов по России из-за снижения спроса
«Российские железные дороги» объявили об отмене и изменении курсирования ряда поездов на маршрутах внутри России в весенний период.
Как заявили в компании, это связано со снижением пассажиропотока из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
В общей сложности изменения коснулись более 30 поездов, из них семь следованием Москва — Санкт-Петербург. Кроме того, отменены или сокращены некоторые поезда из Москвы в Смоленск, Нижний Новгород, Тамбов, Мурманск, Белгород, Саратов, Пензу, Димитровград.
«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда», — говорится в сообщении РЖД.
Полный список отмененных маршрутов доступен на сайте РЖД.
Железнодорожное, как и авиационное, сообщение России с другими странами ограничено из-за пандемии коронавируса.