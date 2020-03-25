«Аэрофлот» вдвое снизил цены на внутрироссийские рейсы

Компания «Аэрофлот» резко снизила цены на полеты внутри России в весенний период. Об этом сообщают «Ведомости», изучившие предложения по самым востребованным маршрутам из Москвы на сайте перевозчика.

Так, например, самые доступные билеты на апрель — май в Санкт-Петербург, Краснодар, Волгоград, Самару, Красноярск, Сочи, Омск, Екатеринбург, Иркутск, Пермь и Тюмень стоят на 40–60% дешевле, чем в эти же города в октябре — ноябре. Билеты в Ростов-на-Дону, Новосибирск и Казань дешевле на 15–20% по сравнению с ценами на осень 2020 года, пишет газета.

Не снижены цены только на Дальний Восток (Владивосток, Хабаровск, Магадан, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск), в Симферополь и Калининград.

Из-за пандемии коронавируса российские авиакомпании прекратили полеты за рубеж. «Аэрофлот» продолжает летать лишь в девять городов Европы и в Нью-Йорк, а также может осуществлять чартерные рейсы для вывоза россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.