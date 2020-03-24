В России задержали группировку хакеров, подозреваемых в торговле крадеными кредитными картами

ФСБ России объявила о задержании более 30 человек, подозреваемых в торговле краденными данными кредитных и расчетных карт, сообщает «Интерфакс».

Среди задержанных есть граждане России, Украины и Литвы. 25 задержанным предъявили обвинения в неправомерном обороте средств платежей.

По версии ФСБ, хакеры воровали данные, взламывая учетные записи пользователей интернета и платежных систем в разных странах мира. Полученные данные подозреваемые продавали через 90 интернет-магазинов.

В ходе 62 обысков следователи изъяли более одного миллиона долларов, поддельные документы, в том числе удостоверения сотрудников правоохранительных органов, а также огнестрельное оружие.

Это крупнейшая группировка хакеров, которую разоблачили в России, пишет РИА Новости.