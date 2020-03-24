Суд отправил обвиняемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара на принудительное лечение

Суд Ненецкого автономного округа направил на принудительное лечение Дениса Поздеева, который в детсаду в Нарьян-Маре.

Выездное заседание суда, проходившее в закрытом режиме, состоялось 24 марта в Архангельске, сообщает ТАСС.

В ходе расследования было установлено, что Поздеев страдает психическим расстройством, его признали невменяемым. СК просил суд отправить его на принудительное лечение.

Охранник ЧОП, дежуривший в детском саду в момент убийства, был обвинен в оказании услуг, не соответствующих правилам безопасности. Как сообщал СК, что сотрудник ЧОП, услышав звонок Поздеева в домофон детсада, «дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников». Охранник арестован. Его дело передано в суд, но пока не рассмотрено.