На острове Пасхи выявлен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией

На острове Пасхи в Тихом океане выявлен первый случай заболевания COVID-19. Об этом в фейсбуке сообщили власти чилийской провинции Исла-де-Паскуа, в состав которой входит остров.

В сообщении отмечается, что заболевший — представитель коренного населения острова. Его состояние стабильное.

Остров Пасхи — один из наиболее удаленных обитаемых островов на Земле. Он находится на расстоянии примерно 3,6 тысячи километров от Южной Америки и 6,7 тысячи километров от Новой Зеландии.

На острове Пасхи постоянно проживают около 5 тысяч человек.