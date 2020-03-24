ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики. Биржи все равно закрылись в минусе

Федеральная резервная система ( ) США анонсировала новые меры по поддержке экономики страны на фоне распространения коронавируса. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

В частности, ФРС сняла ограничения на покупку облигаций правительства и ценных бумаг ипотечных агентств США. До этого резервы ФРС для покупки облигаций были ограничены 500 миллиардами долларов, ипотечных бумаг — 200 миллиардами долларов. Также ФРС выделит 300 миллиардов долларов в виде кредитов для граждан и бизнеса.

Несмотря на новые меры поддержки со стороны ФРС, фондовые индексы США завершили торги 23 марта в минусе. Промышленный индекс Dow Jones упал на 3%, индекс широкого рынка S&P 500 потерял 2,9%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — 0,3%.

Как отмечает CNN, индекс S&P 500, который включает 500 крупных компаний США, потерял весь рост, набранный за время президентского срока Дональда Трампа. На торгах 23 марта S&P 500 упал ниже уровня января 2017 года, когда прошла инаугурация Трампа. Индекс Dow Jones опустился до уровня, на котором находился в день президентских выборов 2016 года, но потом отыграл падение.

12 марта ФРС сообщила о выделении 1,5 триллиона долларов на поддержку американского фондового рынка, а 16 марта экстренно снизила базовую ставку до целевого диапазона 0-0,25%.

По данным университета Джонса Хопкинса на 23 марта, во всем мире коронавирусной инфекцией заболели более 350 тысяч человек, выздоровели 100 тысяч заразившихся, умерли более 15 тысяч.