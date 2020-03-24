«Аэрофлот» получил отсрочку по лизинговым платежам

«Аэрофлот» договорился с «ВТБ Лизингом» о переносе лизинговых платежей по 67 самолетам с апреля—сентября 2020 года на июль 2021 года, пишет «Коммерсант».

Это первая известная подобная договоренность на российском авиарынке, отмечает издание. По оценке источников газеты, речь идет о сумме 180–220 миллионов долларов.

«Аэрофлот», рассказал источник на лизинговом рынке, ведет переговоры о переносе платежей и с другими компаниями. Кроме того, сообщили собеседники издания, авиаперевозчик пытается договориться с топливозаправочными компаниями об изменении условий работы и переходе с предоплаты на постоплату.

Мировой рынок авиаперевозок сильно пострадал из-за пандемии коронавируса, в результате которой многие страны, включая Россию, почти полностью закрыли международное авиасообщение.

Росавиация 17 марта предупредила, что закрытие международных рейсов из-за коронавируса грозит банкротством российских авиакомпаний. Из-за пандемии авиаперевозчики, говорилось в сообщении ведомства, могут недополучить в 2020 году более 100 миллиардов рублей.