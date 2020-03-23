Оппозиционер Аслан Бжания избран президентом Абхазии
Источник: Интерфакс
Надежный источник
Один из лидеров оппозиции Абхазии Аслан Бжания победил на выборах президента частично признанной республики. Об этом объявил глава Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия.
По предварительным данным, за Бжанию проголосовали 56,5% избирателей. Второе место занял Адгур Ардзинба, получивший 35,42% голосов. Окончательные результаты выборов назовут 24 марта.
Ранее Аслан Бжания собирался участвовать в выборах президента, прошедших в сентябре 2019 года, но из-за болезни снял свою кандидатуру. Бжания допускал, что его отравили. За три недели до новых выборов оппозиционера вновь госпитализировали.
Выборы президента Абхазии назначили после того, как в январе прежний глава республики Рауль Хаджимба ушел в отставку после конфликта с оппозицией.