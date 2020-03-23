Мэрия Москвы: при необходимости для больных с коронавирусом приспособят еще 10 корпусов больниц

Для пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве готовы, если возникнет такая необходимость, приспособить еще 10 корпусов больниц.

Об этом, сообщает «Интерфакс», объявил мэр Москвы Сергей Собянин, открывая отделение для больных с коронавирусной инфекцией в городской больнице № 67.

На данный момент, по словам Собянина, для лечения больных, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, а также тех, кто находится под подозрением, приспособлены корпуса семи московских больниц. Кроме того, напомнил мэр, в Новой Москве ведется строительство инфекционного центра.

По состоянию на 23 марта, в Москве было зафиксировано 262 случая коронавирусной инфекции, из них 71 — за одни сутки. Оперативный штаб мэрии Москвы объявил, что изменены правила постановки диагноза «коронавирусная инфекция», повторный положительный тест на коронавирус теперь не требуется.