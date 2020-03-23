BUDʼDOMA. МТС призвала абонентов соблюдать карантин

Компания МТС поменяла идентификатор сотовой сети, отображающийся на смартфонах абонентов. С 22 марта вместо привычного MTS RUS на экранах стала высвечиваться надпись MTS #BUDʼDOMA LTE.

Таким образом, оператор решил призвать пользователей по возможности оставаться дома и тем самым минимизировать риск распространения коронавируса, сказал «Ведомостям» представитель МТС Алексей Меркутов. Новый идентификатор пока виден не у всех абонентов компании.

По словам Меркутова, до 30 апреля МТС будет предоставлять доступ к ТВ и домашнему интернету в России при нулевом балансе.