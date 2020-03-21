В Москве закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки

Фитнес-клубы, бассейны и аквапарки Москвы обязаны прекратить допуск посетителей с 21 марта из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает Роспотребнадзор.

То же самое касается других спортивных объектов, куда приходит много людей. Ограничения вводят «до особого распоряжения».

Если организации не выполнят требование Роспотребнадзора, их привлекут к административной ответственности.

К 21 марта в России коронавирусную инфекцию обнаружили у 306 человек, за сутки с 20 марта подтвердилось 53 случая, из них шесть в Москве, 17 в Московской области.