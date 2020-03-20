Крупнейший чартерный перевозчик Azur air на месяц прекратит полеты из России

Авиакомпания Azur air сообщила в фейсбуке, что с 22 марта по 20 апреля перестанет осуществлять рейсы из России в другие страны.

Авиаперевозчик продолжит выполнять рейсы для возвращения россиян на родину из-за рубежа.

До последнего момента Azur air продолжала летать в Таиланд, на Кубу и в Мексику, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию. Рейсов между городами России у перевозчика нет.

Azur air — крупнейший чартерный перевозчик в России. Компания выполняет рейсы из более 40 российских городов.