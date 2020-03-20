ФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены на билеты для возвращающихся в Россию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала от «Аэрофлота» незамедлительно устранить нарушения в ценовой политике на авиабилеты, сообщает «Интерфакс».

«При наличии большого количества неиспользуемых воздушных судов попытка заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, неправомерна», — заявили в ФАС.

В ведомстве отметили, что компенсировать рейсы «Аэрофлота» без пассажиров «туда», используемые для возврата россиян на родину, можно за счет увеличения тарифов для иностранных авиакомпаний на азиатском направлении.

Ранее россияне, оказавшиеся за границей, неоднократно заявляли о том, что «Аэрофлот» завышает цены на билеты. В самой компании эту информацию назвали ложной. В «Аэрофлоте» призвали всех, кто возвращается в Россию, покупать билеты на сайте компании, а не на билетных агрегаторах.