Полиция задержала протестующих из-за строительства Юго-Восточной хорды на месте радиоактивного могильника

Обновлено. «Медиазона» пишет, что число задержанных выросло до 40 человек.

​Полиция задержала не меньше 20 человек, протестовавших из-за строительства Юго-Восточной хорды на месте захоронения ядерных отходов. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на активиста Владислава Барабанова.

Экоактивисты круглосуточно дежурят на месте строительства участка трассы в районе платформы «Москворечье». По их мнению, строители могут повредить радиоактивный могильник, что приведет к распространению радиоактивной пыли по всему городу.

Как пишет ОВД Инфо, 19 марта одна из секций забора вокруг стройки «сломалась под нажимом людей», полицейские начали оттеснять протестующих от ограждения. Началась потасовка, полиция якобы применила слезоточивый газ.