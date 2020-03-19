Новым председателем Мосгоризбиркома избран Юрий Ермолов

Новым руководителем Мосгоризбиркома стал Юрий Ермолов, до этого занимавший пост замглавы комиссии, сообщает «Интерфакс».

На тайном голосовании за кандидатуру Ермолова проголосовали 10 членов комиссии из 10 присутствовавших на заседании.

Прежний глава Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов, руководивший комиссией с 1993 года, 17 марта объявил об уходе по состоянию здоровья. Он говорил, что находится в больнице, но не уточнял причину госпитализации.

Летом 2019 года независимые кандидаты в Мосгордуму, которых не допустили до выборов, обвиняли тогдашнего главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова в фальсификациях и требовали его отставки.