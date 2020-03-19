Инстаграм отправил российских пользователей на сайт Роспотребнадзора за информацией о коронавирусе

Вверху новостной ленты инстаграма появилась ссылка на сайт Роспотребнадзора с пояснением, что там можно изучить «актуальную информацию» о коронавирусной инфекции.

На момент публикации новости сайт российского ведомства не открывался, выдавая ошибку 502: Bad Gateway (ошибка сервера, возникающая в том числе из-за перегрузки, плохого кода сайта или атаки).

Ссылка на сайт Роспотребнадзора 19 марта также появилась у части российских пользователей фейсбука.

Гендиректор Facebook Марк Цукерберг 18 марта анонсировал появление в инстаграме и фейсбуке «информационного центра», где пользователи будут видеть проверенные данные о ситуации с коронавирусом.

По словам Цукерберга, компания сама будет собирать в информационном центре данные от ВОЗ и американского Центра контроля заболеваний, пишет TechCrunch. В блоке разместят ссылки на сайты подобных структур и посты «знаменитостей, политиков и журналистов» с проверенной информацией о заболевании.

Судя по скриншотам The Verge, пользователи в США видят в ленте фейсбука более обширную информацию о коронавирусе, чем пользователи в России.