Иностранцам из-за коронавируса продлят сроки временного пребывания в России

МВД разрешило иностранцам с 19 марта продлить срок временного пребывания в России, сообщается на сайте ведомства. Это решение приняли, «учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции».

Тем, кто приехал по визе, срок ее действия продлят независимо от цели въезда в Россию. «Если срок действия имеющейся визы уже истек, срок временного пребывания также будет продлен», — пояснили в МВД.

Прибывшим в безвизовом порядке срок пребывания в РФ продлят «в том числе в случае, если он уже истек». Также можно продлить разрешение на временное проживание или вид на жительство.

Трудовые мигранты могут обратиться за новым патентом, не выезжая из страны, как того требуют правила. Привлекать к ответственности за нарушение порядка получения патента их не будут.

C середины марта Россия из-за угрозы распространения коронавируса полностью остановила или ограничила пассажирское сообщение с такими странами как Украина, Латвия, Грузия, Китай, Монголия. Таким образом, иностранцы, в том числе трудовые мигранты из этих государств, не могут покинуть территорию РФ.