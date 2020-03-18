Житель Первоуральска убил у входа в суд жену, обвинявшую его в побоях

Полиция Первоуральска задержала 35-летнего жителя города Вячеслава Попова, убившего свою гражданскую жену у здания городского суда.

Как сообщает Znak.com, утром 18 марта сожители прибыли к мировому судье, который должен был рассмотреть административное дело о побоях по жалобе женщины. Ura.ru уточняет, что ее звали Полина Драница.

У пропускного пункта на судебный участок Попов напал на гражданскую жену, нанеся ей несколько ударов ножом. Женщина успела добежать до пристава на входе в здание. Он попытался ее защитить и получил резаные раны рук. Попов напал на еще одного посетителя суда, который пытался его утихомирить. После этого он скрылся с места преступления.

Пострадавшая скончалась до приезда медиков.

Спустя некоторое время Попова задержали в подъезде жилого дома, где проживает его мать.

По факту нападения СК возбудил уголовное дело по статьям «убийство» и «покушение на убийство двух лиц».