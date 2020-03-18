Замглавы ФСИН Валерий Максименко отправлен в отставку

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко освобожден от своей должности в соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ФСИН.

Максименко работал во ФСИН с 2012 года, а в 2016 году стал замдиректора ведомства.

В ноябре 2019 года СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Максименко подал рапорт об отставке якобы из-за того, что ему запретили давать комментарии журналистам от лица ведомства. Также его отставку связывали с приходом нового директора ФСИН Александра Калашникова.