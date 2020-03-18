В ЕСПЧ пожаловались на разгон московских протестов по политическим мотивам

Задержанный на 27 июля 2019 года Евгений Дубинин пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на политические мотивы разгона митинга. Об этом сказано в сообщении правозащитной организации «Зона права», поступившем в «Медузу».

В жалобе Дубинин указал, что при задержании его намеренно ударили головой об автозак. СК впоследствии отказался проверять действия силовиков, назвав применение физической силы в отношении Дубинина «правомерным».

Как пишут «Ведомости», по мнению Дубинина, «задержание было произвольным и не основывалось на законе, так как применялось в контексте реализации фундаментального права на свободу выражения мнения и на свободу мирных собраний».

«Целью применения к митингующим столь жестких мер было удержать других сторонников оппозиции и общества в целом от участия в публичных акциях и даже от участия в открытой политической дискуссии», — цитирует газета жалобу Дубинина.

Координатор «Зоны права» Булат Мухамеджанов в беседе с «Ведомостями» уточнил, что кроме жалобы Дубинина в ЕСПЧ отправят заявления еще от семи пострадавших во время летних акций протеста в Москве. В том числе жалобу дизайнера Константина Коновалова, которому сломали ногу во время пробежки в районе митинга. На акции 27 июля 2019-го задержали 1373 человека.

На митинге 10 августа 2019-го полицейский ударил в живот Дарью Сосновскую. СК не стал проводить проверку, Басманный суд Москвы отказался принимать жалобу Сосновской на бездействие следователей. Мосгорсуд отменил решение об отказе и отправил дело Сосновской на новое рассмотрение в Басманный суд в другом составе суда.