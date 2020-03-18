Суд отменил приговор сотруднику ФСИН, осужденному по делу о пытках в ярославской колонии

Ярославский областной суд отменил приговор бывшему инспектору отдела безопасности ярославской колонии № 1 Максиму Яблокову, ранее осужденному на три с половиной года колонии по делу о пытках.

Дело направили на новое рассмотрение, сообщает фонд «Общественный вердикт» в фейсбуке. На сайте суда информации о решении пока нет.

Яблокова осудили в январе 2020 года. Его обвиняли в избиении троих заключенных в ИК-1. Дело Яблокова рассматривали в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил сделку со следствием.

Максим Яблоков также проходит обвиняемым по делу о пытках другого заключенного ИК-1 Евгения Макарова. «Общественный вердикт» называет Яблокова одним из самых активных участников избиения Макарова; он не менее 129 раз ударил его дубинкой по ногам.

Уголовное дело о пытках в ярославской колонии № 1 возбудили летом 2018 года — после того, как «Новая газета» и «Общественный вердикт» опубликовали запись, на которой сотрудники ИК-1 избивают заключенного Евгения Макарова.