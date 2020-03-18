СК завел дело из-за обстрела вертолета, летевшего в Шиес. Экоактивисты говорят о провокации

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела вертолета Ми-8, перевозившего горюче-смазочные материалы на место будущего мусорного в Архангельской области.

По данным следователей, 17 марта неизвестные злоумышленники не менее шести раз выстрелили, предположительно, картечью, по борту вертолета, летевшему из Емвы в республике Коми.

Вертолет сумел благополучно приземлиться. Никто из находившихся на борту четырех членов экипажа не пострадал.

Уголовное дело расследуется по статьям «покушение на убийство» и «действия, угрожающие эксплуатации транспортных средств».

Как рассказали «Новой газете» экозащитники, протестующие против строительства полигона в Шиесе, после сообщений об обстреле вертолета к лагерю активистов стали стягивать полицию. Сами активисты говорят, что стрельбы не слышали. Они не исключают, что стрельба, если она была на самом деле, может оказаться делом рук провокаторов, задача которых довести ситуацию до силового разгона лагеря.