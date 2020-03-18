«Коммерсант» узнал, что Сергей Шнуров подал документы на довыборы в парламент Петербурга. В Партии роста это отрицают

Музыкант Сергей Шнуров, вступивший в феврале в Партию роста, подал документы для участия в довыборах в заксобрание Санкт-Петербурга по 21-му округу. Об этом пишет «Коммерсант».

Довыборы пройдут 7 июня — они потребовались после того, как летом 2019 года умер депутат заксобрания от «Единой России» Павел Зеленков. По данным «Коммерсанта», помимо Шнурова документы для участия в выборах подали еще семь человек.

В Партии роста заявили, что информация о подаче документов не соответствует действительности. В избиркоме Санкт-Петербурга также отметили, что к ним пока не поступали документы ни от одного из кандидатов.