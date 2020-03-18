AliExpress Россия накажет продавцов за спекуляции на коронавирусе

AliExpress Россия будет блокировать продавцов за спекуляции на теме коронавируса. Об этом сказано в сообщении компании, поступившем в «Медузу».

Площадка потребовала не повышать стоимость медицинских масок, респираторов, антисептических гелей и других медицинских и противовирусных товаров.

Также AliExpress Россия требует не предлагать медицинские маски как подарок за увеличение стоимости заказа и «не искажать описание товара, наделяя его „чудодейственными“ противовирусными свойствами».

За нарушение правил товары будут удалять.

В AliExpress Россия отметили, что спрос на маски, антибактериальные и гигиенические средства «в течение последних дней ажиотажно вырос». Компания просит клиентов, заметивших на маркетплейсе эти товары по «несправедливой цене», передавать информацию в службу поддержки.