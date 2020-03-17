Минюст США прекратил дело против двух компаний Евгения Пригожина, обвиняемых во вмешательстве в выборы

Министерство юстиции США предложило прекратить дело против «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг» — двух компаний бизнесмена Евгения Пригожина, обвиняемых во вмешательстве в выборы 2016 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на ходатайство прокуроров в суд. Как пишет ТАСС со ссылкой на картотеку суда, оно было удовлетворено.

«Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг» добровольно решили участвовать в деле, но использовали эту возможность не для защиты, а для получения доступа к конфиденциальной информации о том, как США выявляют факты иностранного вмешательства, говорится в ходатайстве.

Прокуроры отметили, что «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг» находятся вне юрисдикции США и не понесут реального наказания, даже если американский суд признает их виновными. Продолжение дела против компаний «не защищает ни интересы правосудия, ни национальную безопасность», заявили они.

При этом, как отмечает The New York Times, Минюст США продолжает вести дело против еще одной компании Евгения Пригожина «Агентство интернет-исследований», самого Пригожина и ряда подчиненных бизнесмена, обвиняемых во вмешательстве в выборы.

Минюст США выдвинул обвинения во вмешательстве в президентские выборы против «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг» в 2018 году.

По мнению властей США, «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг» финансировали деятельность «Агентства интернет-исследований» по вмешательству в выборы президента США.

В 2018 году документы, которые Минюст США предоставил адвокатам «Конкорд менеджмент и консалтинг» для подготовки к судебному процессу, были выложены в интернет.