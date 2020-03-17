ЛДПР предложила лишить полномочий своего депутата Катасонова. Вместо самоизоляции после поездки в Европу он пришел на выступление Путина

Обновлено. Аппарат Госдумы не нашел правовых оснований для прекращения полномочий Катасонова.

ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата фракции Сергея Катасонова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Катасонова предлагается лишить мандата «в связи с грубым нарушением санитарно-эпидемиологических требований и норм». После поездки во Францию он в нарушение указа мэра Москвы о самоизоляции посетил несколько заседаний Думы.

Из-за того, что Катасонов посещал заседания Думы, спикер Вячеслав Володин отправил на изоляцию десятерых депутатов, которые сидели рядом с ним.

В числе посещенных Катасоновым заседаний Думы было то, на котором выступал президент России Владимир Путин. Сам депутат позже отмечал, что не опасался заразить главу государства, так как сидел в одном из задних рядов.